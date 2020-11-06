Обмеження через коронавірус призвели до спалахів поліомієліту та кору - ВООЗ

ВООЗ попередила, що обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, та вимоги до ресурсів стримують програми імунізації, що призводить до спалахів поліомієліту та кору серед дітей у найбідніших частинах світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Оголосивши терміновий заклик до забезпечення фінансування задля запобігання епідеміям заразних хвороб, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що для вирішення проблем у бідних країнах та країнах із середнім рівнем прибутків потрібно виділити 655 мільйонів доларів.

"Ми не можемо дозволити, щоб боротьба з однією смертельною хворобою призвела до того, що ми втратимо позиції в боротьбі з іншими хворобами", - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієта Форе.

Форе сказала, що необхідні 655 мільйонів доларів включають 400 мільйонів доларів на боротьбу з поліомієлітом та 255 мільйонів доларів на боротьбу з кором.

Кір - одне з найбільш заразних з відомих у світі захворювань - протягом останніх років переживає відродження, спалахи хвороби фіксують у всіх частинах світу.

ВООЗ заявила, що дані про рівень смертності від кору за 2019 рік, які мають бути опубліковані наступного тижня, "будуть свідчити про продовження негативних показників, спричинених тривалими спалахами захворювання".

Що стосується поліомієліту, кількість випадків захворювання у всьому світі була знижена до надзвичайно низького рівня до пандемії COVID-19, але тепер очікується збільшення захворюваності, зокрема в Пакистані та Афганістані, а також в районах Африки, де рівень вакцинації знизився.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 479 250 випадків коронавірусу, зокрема 1 245 827 летальних, водночас 35 178 479 пацієнтів одужали.

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