У Трампа вважають фальшивими прогнози про перемогу Байдена
Укрінформ
За словами представника штабу Дональда Трампа Метта Моргана, вибори ще тривають, а всі прогнози щодо перемоги Джо Байдена - фальшиві твердження.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.
«Ці прогнози Байдена базуються на основі результатів у чотирьох штатах, які ще далеко не остаточні…», –зазначив Морган.
Найвищий юридичний консультант президента Трампа заявив, що його штаб має намір оскаржити ймовірні порушення голосування у чотирьох штатах, де підрахунок голосів все ще триває.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.
Наразі відбувається підрахунок голосів.
Фото: АА