У Трампа вважають фальшивими прогнози про перемогу Байдена

За словами представника штабу Дональда Трампа Метта Моргана, вибори ще тривають, а всі прогнози щодо перемоги Джо Байдена - фальшиві твердження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

«Ці прогнози Байдена базуються на основі результатів у чотирьох штатах, які ще далеко не остаточні…», –зазначив Морган.

Найвищий юридичний консультант президента Трампа заявив, що його штаб має намір оскаржити ймовірні порушення голосування у чотирьох штатах, де підрахунок голосів все ще триває.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.

Наразі відбувається підрахунок голосів.

Фото: АА