У штаті Джорджія, де перемагав Байден, перерахують голоси

Державний секретар американського штату Джорджія Бред Раффенспергер анонсував перерахунок голосів на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

У цьому штаті, за попереднім підрахунком, кандидат від демократів Джо Байден випереджав чинного президента Дональда Трампа.

Кандидати у президенти США мали по 49% підрахованих голосів кожен, хоча Байден, станом на ранок п’ятниці, випереджав Трампа на 1 579 голосів, а до кінця підрахунку залишалось 4 169 голосів.

Як зазначається, перерахунок голосів відбудеться саме через невеликий розрив між кандидатами.

Читайте також: Трамп розкритикував Твіттер за маркування дописів після виборів

Раффенспергер відзначив, що результат президентських виборів у Джорджії поки незрозумілий.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Наразі відбувається підрахунок голосів.