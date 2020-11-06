У Відні після теракту закривають дві мечеті

У Відні закриють дві мечеті, які відвідував терорист, що 2 листопада влаштував стрілянину у центрі міста, вбивши чотирьох людей і поранивши більш як 20 осіб.

Про це повідомляє у п’ятницю австрійський телерадіомовник ORFз посиланням на міністра з питань інтеграції та релігії Австрії Сюзанне Рааб, передає кореспондент Укрінформу.

"Після теракту прийнято рішення про закриття двох мечетей. Вбивця активно їх відвідував і, ймовірно, там радикалізувався", - йдеться у повідомленні.

Міністр повідомила, що, за даними МВС, злочинець після дострокового звільнення з в’язниці відвідував мечеті, розташовані у районах Оттакрінг та Майдлінг. Обидві вони будуть позбавлені правового статусу та припинять діяльність.

За словами Рааб, у цих мечетях поширювалася ідеологія, яка сприяла радикалізації окремих мусульман.

Вона наголосила, що закриття мечетей не є нападом на релігію чи боротьбою з мусульманами, а радше має на меті "спільну боротьбу проти зловживання релігією з боку радикалів".

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній частині Відня, де розташована синагога, щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по людях, тяжко поранив поліцейського. Нападника, який мав албанське походження, але народився та виріс у Відні, ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

За останніми даними, у результаті теракту загинуло четверо людей, двоє з яких були іноземцями. Ще 23 особи дістали поранення, троє з них досі перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Відповідальність за напад узяла терористична організація "Ісламська держава".

Фото: wien.orf.at