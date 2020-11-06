Трамп розкритикував Твіттер за маркування дописів після виборів
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп розкритикував соціальну мережу Твіттер після того, як вона почала позначати "сумнівними" деякі повідомлення чинного президента США щодо виборів 3 листопада.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттер.
"Твіттер вийшов з-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230", - написав Трамп.
Трамп мав на увазі розділ закону про етику у галузі комунікацій від 1996 року.
До того соціальна мережа позначила кілька попередніх дописів Трампа як "сумнівні" з точки зору достовірності інформації, адже він заявляв про "фальсифікації" на виборах та власну "перемогу", хоча підрахунок голосів у низці штатів ще триває.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.
Наразі відбувається підрахунок голосів.