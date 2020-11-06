Трамп розкритикував Твіттер за маркування дописів після виборів

Президент США Дональд Трамп розкритикував соціальну мережу Твіттер після того, як вона почала позначати "сумнівними" деякі повідомлення чинного президента США щодо виборів 3 листопада.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттер.

"Твіттер вийшов з-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230", - написав Трамп.

Трамп мав на увазі розділ закону про етику у галузі комунікацій від 1996 року.

До того соціальна мережа позначила кілька попередніх дописів Трампа як "сумнівні" з точки зору достовірності інформації, адже він заявляв про "фальсифікації" на виборах та власну "перемогу", хоча підрахунок голосів у низці штатів ще триває.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Наразі відбувається підрахунок голосів.