Румунія вводить комендантську годину та закриває школи

Влада Румунії з понеділка, 9 листопада, запроваджує загальну комендантську годину та і закриває всі школи після того, як кількість щоденних випадків коронавірусу подвоїлася протягом двох тижнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Нові карантинні обмеження вводяться щонайменше на 30 днів. Вони передбачають закриття закладів торгівлі після 21:00 та загальну комендантську годину з 23:00 до 5.00.

На час дії карантину запроваджено обов’язкове носіння захисних масок на вулицях. Маски у приміщеннях стали обов'язковими ще під час першої хвилі пандемії.

«Ми маємо бути реалістами. Необхідні жорсткіші заходи для стримування поширення пандемії», — сказав президент Румунії Клаус Йоганніс на засіданні уряду.

У реанімаціях у Румунії наразі перебувають близько 1 000 пацієнтів з коронавірусом, що вдвічі більше ніж місяць тому.

З моменту початку пандемії в країні з населенням 20 млн осіб виявили понад 277 тисяч випадків зараження COVID-19, померли від недуги 7 540 осіб

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.

Фото: romania-insider.com