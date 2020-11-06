Румунія вводить комендантську годину та закриває школи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Нові карантинні обмеження вводяться щонайменше на 30 днів. Вони передбачають закриття закладів торгівлі після 21:00 та загальну комендантську годину з 23:00 до 5.00.
На час дії карантину запроваджено обов’язкове носіння захисних масок на вулицях. Маски у приміщеннях стали обов'язковими ще під час першої хвилі пандемії.
«Ми маємо бути реалістами. Необхідні жорсткіші заходи для стримування поширення пандемії», — сказав президент Румунії Клаус Йоганніс на засіданні уряду.
У реанімаціях у Румунії наразі перебувають близько 1 000 пацієнтів з коронавірусом, що вдвічі більше ніж місяць тому.
З моменту початку пандемії в країні з населенням 20 млн осіб виявили понад 277 тисяч випадків зараження COVID-19, померли від недуги 7 540 осіб
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.
Фото: romania-insider.com