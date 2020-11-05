У Румунії за добу зафіксували найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

За минулу добу в Румунії виявили 9 714 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найвищим добовим показником із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Journal.

Загальна кількість хворих на коронавірус в країні нині становить 276 802. З них 191 805 осіб вже одужали.

За минулу добу також встановлено антирекорд зі смертельності – 121 пацієнт помер через коронавірус. Загалом у Румунії померли 7 540 осіб.

Читайте також: Уряд Данії закриє частину країни через мутацію коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 перевищила 48,4 млн осіб. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS