Президента Косова заарештували в Гаазі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Міжнародний суд заявив, що в четвер Тачі та двоє інших підозрюваних були доставлені літаком у Гаагу.
Раніше в цьому році спеціальний прокурор звинуватив Хашима Тачі в «кримінальній відповідальності» за 100 вбивств під час війни за незалежність Косова 1998-99 рр. проти Сербії.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Хашим Тачі пішов у відставку після оголошення обвинувального акта проти нього в Гаазі.
24 червня спеціальна прокуратура в Гаазі звинуватила Хашима Тачі, Кадрі Веселі та ще 7 косовських албанців з колишньої «Визвольної армії Косова» (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали сотні албанців, сербів, циган та представників інших народів, а також політичні опоненти цих осіб.