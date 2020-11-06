Президента Косова заарештували в Гаазі

Президент Косова Хашим Тачі був затриманий і взятий під варту в Гаазі невдовзі після його виходу у відставку в зв'язку з обвинуваченнями у злочинах військових та проти людяності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Міжнародний суд заявив, що в четвер Тачі та двоє інших підозрюваних були доставлені літаком у Гаагу.

Раніше в цьому році спеціальний прокурор звинуватив Хашима Тачі в «кримінальній відповідальності» за 100 вбивств під час війни за незалежність Косова 1998-99 рр. проти Сербії.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Хашим Тачі пішов у відставку після оголошення обвинувального акта проти нього в Гаазі.

24 червня спеціальна прокуратура в Гаазі звинуватила Хашима Тачі, Кадрі Веселі та ще 7 косовських албанців з колишньої «Визвольної армії Косова» (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали сотні албанців, сербів, циган та представників інших народів, а також політичні опоненти цих осіб.