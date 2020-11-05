У Нідерландах закінчилося судове засідання у справі МН17, наступне - 12 листопада

У Нідерландах закінчилося чергове засідання суду в справі про збитий над окупованим Донбасом пасажирський літак рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У суді впродовж трьох днів виступали адвокати одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова. Захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази. Також адвокати запропонували суду записати питання для їхнього клієнта Пулатова.

У свою чергу сторона обвинувачення поцікавилася, як можна допитати Гіркіна, Дубинського та Харченко.

Наступне засідання суду відбудеться 12 листопада о 10:00 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.