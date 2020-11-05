У Німеччині за добу - майже 20 тисяч випадків коронавірусу

У Німеччині встановлений новий рекорд добового інфікування коронавірусом - 19 990.

Такі дані за 4 листопада оприлюднив Інститут Роберта Коха, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За даними RKI, загалом із початку пандемії 597 583 людини були заражені Sars-CoV-2. Кількість смертей, пов’язаних з вірусом, сягнула 10 930, за останню добу померли 118 осіб. Одужали близько 391 600 осіб.

Багато лабораторій у країні перевантажені та не встигають обробляти всі тести, яких щотижня робиться понад 1 мільйон. Наразі частка позитивних тестів становить близько 7,3%, влітку показник становив близько 0,7%.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 48 438 720 осіб.

Фото: Gottfried Stoppel