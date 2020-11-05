У Нідерландах почалося судове засідання у справі МН17

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Засідання суду розпочалося о 11:10 за місцевим часом. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс пояснив, що через технічний збій в організації прямої трансляції судове засідання почалося на годину пізніше.

У судовій залі присутні родичі загиблих, їхні адвокати, а також захист одного з чотирьох обвинувачених, співробітника ГРУ Росії Олега Пулатова.

У четвер, 5 листопада, свій виступ продовжує захист Пулатова. Першим слово взяв нідерландський адвокат Баудевейн ван Ейк.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.