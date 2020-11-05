Віденський терорист улітку хотів купити патрони у Словаччині - слідство

Терорист, який у понеділок ввечері вчинив збройний напад у центрі Відня, у липні намагався купити патрони у Словаччині.

Про це на пресконференції у Відні заявив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як ви знаєте в останні години зявилася інформація про те, що словацька спецслужба свого часу інформувала BVT (Федеральне відомство Австрії із захисту конституції та боротьби з тероризмом – ред.) про терориста, що, він, вочевидь, хотів придбати набої. Під час подальших кроків, схоже, щось пішло не так у комунікації", - заявив міністр.

За його словами, він запропонує Раді національної оборони створити незалежну слідчу комісію в цій справі.

При цьому Негаммер звинуватив свого попередника Герберта Кікля, призначеного від правопопулістської Австрійської партії свободи у тому, що він дуже нашкодив роботі BVT, зокрема підірвав довіру до неї з боку іноземних спецслужб.

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Раніше у середу ЗМІ повідомили, що Куйтім Фейзулай, який 2 листопада вчинив теракт у Відні, ще в липні намагався купити патрони для АК-47 у Словаччині. Однак йому це не вдалося, оскільки він не зміг надати документи на володіння зброєю.

Про підозрілого чоловіка, який намагався купити набої, словацька спецслужба поінформувала австрійських колег. Проте BVT не доповіла про цей факт міністерству юстиції - а така інформація могла бути підставою для повторного взяття під варту Фейзулая, який вже був засуджений за статтею про тероризм та звільнився достроково.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній частині Відня стався терористичний акт. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Нападника ліквідував спецпідрозділ.

Відповідальність за напад узяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Унаслідок теракту загинули чотири особи, ще 23 дістали поранення.