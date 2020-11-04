До Конгресу США обрали кандидата, який місяць тому помер від COVID-19

В американському штаті Північна Дакота на виборах до Палати представників Конгресу переміг кандидат від Республіканської партії Девід Андал, який у жовтні помер від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє FOX 9.

Зазначається, що Андал здобув близько 35% голосів виборців і разом із кандидатом Дейвом Нерінгом обійшов в окрузі Бісмарк одного з найвпливовіших законодавців Північної Дакоти, члена Палати представників Джеффа Делзера.

Цей округ обирає двох представників.

55-річний Андал помер на початку жовтня від ускладнень коронавірусної хвороби. Проте вилучити його ім’я з бюлетеня для голосування не було можливості.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада пройшов останній день президентських виборів у США. Очікується, що цього року офіційні результати підрахунку голосів будуть оголошені набагато пізніше, ніж зазвичай – через рекордне раннє голосування американців поштою.

На загальних виборах у США буде обрано президента та віцепрезидента, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Нараз Байден має 238 голосів виборників, а Дональд Трамп – 213. Щоб перемогти, кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників.