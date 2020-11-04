Штати провели кібероперацію проти Ірану для захисту виборів - ЗМІ

Кіберкомандування США та Агентство національної безпеки (АНБ) провели кібероперацію проти Ірану в рамках зусиль щодо захисту виборів в США від іноземного втручання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що операція була спрямована проти іранських хакерів, які працюють на Корпус вартових ісламської революції.

Її провели незабаром після того, як кілька тижнів тому вони надіслали американським виборцям електронні листи з погрозами, а також опублікували відео, спрямоване на зниження довіри до процесу голосування на виборах у США.

Деталі американської операції проти іранських хакерів не розкриваються.

Глава АНБ Пол Накасоне в інтерв'ю журналістам заявив, що "дуже впевнений у діях", здійснених проти противників "за останні кілька тижнів і останні кілька місяців, щоб переконатися, що вони не збираються втручатися у наші вибори".

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.