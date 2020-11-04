У Росії вперше з початку пандемії за добу - понад 19 тисяч випадків коронавірусу

За минулу добу в РФ зафіксовано 19 483 нові випадки зараження коронавірусом - це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Таким чином, наразі загальна кількість інфікованих у Росії становить 1 680 579.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 5826, 1031 - в Санкт-Петербурзі, 569 - в Московській області, 417 - в Нижньогородській, 389 - в Архангельській.

У вівторок від COVID-19 померли 385 росіян, а загалом з початку епідемії кількість летальних випадків сягнула 28 996. Одужали в країні 1 259 194 особи, в тому числі за добу 15 182 пацієнти.

Варто відзначити, що антирекорд добового інфікування в РФ протягом останніх тижнів оновлювався понад десять разів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 47 894 604 випадки коронавірусу, зокрема 1 221 340 летальних, одужали 34 386 119 осіб.