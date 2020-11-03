Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 110

Внаслідок руйнівного землетрусу, що стався у п’ятницю 30 жовтня у місті Ізмір у Туреччині, підтвердили загибель вже 110 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

За даними турецького Управління з ліквідації наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій (AFAD), 144 постраждалих все ще перебувають на лікуванні, тоді як 898 вже виписані з лікарень.

Туреччина належить до найбільш сейсмічно активних зон у світі, в минулому вона зазнавала руйнівних землетрусів, зокрема землетрус магнітудою 7,6 бала стався 1999 року.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометра, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Станом на ранок понеділка, після основного землетрусу зафіксовано 1197 афтершоків, 43 з них мали силу понад 4 бали за шкалою Ріхтера.

Фото: АА