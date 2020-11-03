У Польщі в ДТП загинув українець

В результаті ДТП поблизу міста Пруднік Опольського воєводства на заході Польщі 2 листопада ввечері загинув 30-річний громадянин України.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу речник поліції Прудницького повіту Анджей Спирка, українець намагався втекти від поліції і спричинив ДТП.

«Водій автомобіля Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції та світлових і звукових сигналів поліцейського автомобіля і різко прискорив рух. Незабаром від втратив керування, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault, який їхав по своїй смузі. Попри надану медичну допомогу 30-річний українець помер»,- повідомив Спирка.

Він додав, що інший учасник ДТП, водій автомобіля Renault, не постраждав.

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Польська поліція встановлює обставини автопригоди, а також з’ясовує, чому чоловік не зупинився на вимогу поліції.

Спирка зазначив, що громадянин України проживав і працював неподалік місця ДТП.