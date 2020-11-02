У ДТП під Варшавою загинули дві українки

У результаті ДТП, що сталася минулої п’ятниці в населеному пункті Старий Нацпольськ, на північний захід від Варшави, загинуло чотири особи, зокрема дві громадянки України віком 43 та 48 років.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це інформує в понеділок пресслужба поліції Мазовецького воєводства Польщі.

Аварія сталася після 18-ї години (за київським часом) на автошляху національного значення №50 на відстані 80 км від Варшави. За інформацією поліції, водій вантажівки DAF, яка прямувала у напрямку населеного пункту Вишогрод, 64-річний громадянин України для уникнення зіткнення з автомобілем, який рухався попереду, різко виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford Transit. В ньому перебувало четверо пасажирів: 51-річний чоловік, 25-річна жінка та дві жінки 43 та 48 років - громадянки України.

Усі особи, які перебували в автомобілі Ford, загинули на місці.

Водій автомобіля DAF потрапив до лікарні.