Вибори президента США: вівторок – останній день голосування

Лінії розколу пронизали американське суспільство з багатьох питань – від міграції до відповіді на пандемію

У вівторок у США проходить день голосувань на виборах президента й частини Конгресу. Якщо точніше – останній день, коли виборці можуть віддати свої голоси. Адже через коронавірусну пандемію американці вже масово проголосували поштою та достроково на дільницях

Станом на понеділок майже 100 млн громадян США вже поставили позначки навпроти прізвищ кандидатів, і це є абсолютним рекордом раннього голосування за всі часи. Велика явка очікується й у вівторок. Одна з причин такої активності – високий рівень поляризації суспільства, який наростав останні чотири роки президентства Трампа.

ФЕНОМЕН ТРАМПА

Напруження в американському суспільстві буквально електризує повітря. У багатьох штатах магазини зброї не встигають поновлювати асортимент на прилавках. Перші поверхи готелів та звичайних будівель у центрі Вашингтона забивають дерев’яними щитами, а сам Білий дім укріплюється зовнішніми периметрами парканів та бетонних загороджень від численних демонстрацій, які не вщухають у США від літа. У столичних магазинах знову розкуповують питну воду й туалетний папір – вірна ознака панічних проявів у суспільстві.

Причиною цьому стали лінії розколу, які пронизали американців у багатьох питаннях – від міграції до зовнішньої політики та відповіді на актуальні виклики.

Дональд Трамп ще до інавгурації почав руйнувати традиції президентства й стереотипи американського лідерства: він оголосив мігрантів загрозою для країни, почав будувати стіну на кордоні з Мексикою, пережив численні судові позови за зґвалтування, вимагав особистої лояльності від керівництва ФБР і Мін’юсту. Трамп оголосив війну медіа, які контролюють порядність дій адміністрації, заявив про вихід США з низки глобальних договорів, неодноразово ошелешував євроатлантичних союзників щодо ролі США в НАТО й намагався зблизитися з диктаторами, зокрема з лідером КНДР.

Чинний президент США пройшов через розслідування спецпрокурора Мюллера, яке намагалося встановити зв’язок його кампанії з росіянами – за це поплатилися свободою щонайменше шестеро президентських соратників. Зрештою, нинішній глава Білого дому ввійшов у історію як один з небагатьох лідерів США, якому було оголошено імпічмент Палатою представників. Одним із останніх випробувань для Трампа та його кабінету стала пандемія коронавірусу та необхідність порятунку найбільшої економіки світу.

Частина американців – більшість республіканського електорату – сприйняла політику кабінету Трампа за норму й аплодувала його рішенням і гаслам «Зробити Америку великою знову». Частина суспільства – головним чином, прихильники Демократичної партії – категорично не погоджувалася з рішеннями адміністрації, вимагала від президента підзвітності й щоразу ловила Трампа на брехні – як під час публічних виступів, так і в податкових деклараціях, які він досі приховує від суспільства.

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АНТИПОД БАЙДЕН

Колишній віцепрезидент США Джо Байден став антиподом Трампа в президентських перегонах. Попри 77-річний вік, саме Байден переміг у внутрішньопартійній боротьбі в Демократичній партії, обійшовши понад десяток більш популярних та енергійних конкурентів. Водночас республіканець Трамп, який усього на три роки молодший від Байдена, закидає йому неспроможність обіймати керівні посади через вікові зміни, зокрема, втрату пам’яті. Крім того, республіканська кампанія намагається приписати колишньому віцепрезидентові участь у корупційних схемах в Україні й Китаї через бізнес його сина, Гантера. І попри те, що ця історія неодноразово спростовувалася – навіть у доповідях, покладених на стіл особисто Трампу – республіканці все одно продовжують спиратися на неї у виборчому протистоянні.

Байден і Трамп пропонують кардинально різні підходи щодо реагування на виклики, які загрожують країні. Наприклад, більша частина прихильників Трампа хвилюються, що в разі перемоги демократа на виборах – у США запанує соціалізм. Більшість демократичного електорату стурбовані, що під час другого терміну Трампа Америка стане занадто авторитарною. Але не тільки це розділяє американське суспільство, розбіжності стосуються й таких питань: чи носити маски в період пандемії, як працювати школам та підприємствам.

Різні підходи сповідуються й у зовнішній політиці. Демократи й навіть частина впливових республіканців, наприклад Джон Болтон, б’ють на сполох та стверджують, що адміністрація Трампа лише зруйнувала міць американської держави в глобальному вимірі. Опоненти республіканської адміністрації кажуть, що виведення військ США із Сирії, Афганістану, зменшення впливу в Тихому океані створить вакуум, який тут же заповнять Китай, Росія, Іран чи інші противники США.

ЧИЯ ПЕРЕМОГА КРАЩА ДЛЯ УКРАЇНИ?

Попри те, що українське питання останнім часом згадувалося в американській політиці далеко не в позитивному контексті, зокрема під час процесу імпічменту Дональда Трампа, підтримка США України не постраждає в будь-якому разі. Так принаймні запевняє посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

«Я впевнений, що, незалежно від того, хто отримає перемогу на виборах цього року в США, наша дружба та стратегічне партнерство продовжать міцнішати, оскільки й Україна, і Сполучені Штати твердо налаштовані на зміцнення цих відносин», – каже дипломат.

Він обґрунтовує свою позицію тим що Україна продовжує відчувати послідовну підтримку з боку як республіканців, так і демократів у американському Конгресі. Такий підхід демонстрували різні адміністрації США, незалежно від того, якій партії належав господар Білого дому.

Володимир Єльченко

Усередині американської політики з цього питання лунають різні оцінки, однак усі вони сходяться на тому, що підтримка України є важливою. Зокрема, Дональд Трамп не втомлюється нагадувати, що саме за його адміністрації США надали Україні «Джавеліни» та іншу летальну зброю, тоді як Обама так і не спромігся цього зробити, щоб «не роздратувати» Росію.

Демократи натомість наголошують, що це зовсім не заслуга Трампа, а радше його оточення – міністра оборони, держсекретаря, радників з питань національної безпеки, причому деякі з них, як то Джеймс Меттіс і Роберт Макастер, уже не перебувають у колі президента.

Тим часом самі кандидати під час останніх президентських дебатів дали хоч і непряму, але обнадійливу відповідь щодо України. Байден ще за президентства Обами очолював український напрям політики США, і тому розуміє ціну протистояння російській агресії. Тож немає сумнівів, що в разі його перемоги увага до України буде не меншою, аніж за попередньої адміністрації.

Трамп же під час дебатів сам нагадав, що оборонний бюджет США на наступний рік містить додаткові кошти, передбачені на підтримку українців у сфері безпеки й оборони.

ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕГІЇ ВИБІРНИКІВ

Нинішня картина напередодні останнього дня голосувань на виборах президента виглядала більш сприятливою для кандидата від демократів Джо Байдена. За даними останніх соцопитувань, його перевага над чинним президентом сягала приблизно 8% при статистичній похибці до 3,2%. Однак у США голосують не всім населенням країни, а штатами, котрі делегують рішення про обрання того чи іншого кандидата своїм представникам у так званій Колегії вибірників. Перемагає той, хто отримає голоси 270 вибірників, які представляють кожний штат у різній кількості – залежно від населення. Для прикладу, найбільш населена Каліфорнія має 55 вибірників, тоді як Вайомінг – усього три.

Тож головна боротьба точитиметься за «ключові штати», які традиційно коливаються між демократами та республіканцями, – такі, як Флорида й Пенсильванія, або ж із потенційно «червоних» (республіканських) можуть перетворитися на «сині» (демократичні), – такі, як Аризона. Загалом соціологи називають від 5 до 13 таких штатів, котрі можуть суттєво вплинути на результати виборів.

Ще однією особливістю президентських перегонів цього року стане пізнє оголошення результатів. З огляду на велику явку під час раннього голосування, а також різні закони в кожному зі штатів щодо початку підрахунку голосів, будь-які результати екзитполів чи паралельних підрахунків увечері вівторка чи в середу – будуть не такими точними, як зазвичай. При цьому не виключається, що в разі явного програшу чинний глава Білого дому всіляко намагатиметься поставити під сумнів підрахунки голосів, що надійшли поштою, оскільки він уже неодноразово робив такі заяви.

Ярослав Довгопол. Вашингтон

Фото: Ярослав Довгопол, Getty Images