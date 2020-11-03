У Франції черговий спалах коронавірусу - 52,5 тисячі випадків за добу

У Франції за попередні 24 години зафіксовано найбільше від початку пандемії нових випадків інфікувань коронавірусом та летальних випадків від COVID-19.

Про це свідчить статистика Національного агентства громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Станом на вечір 2 листопада у країні виявлено 52 518 нових випадків інфікувань коронавірусом. Це є найбільшим показником після реєстрації наприкінці жовтня 52 010 нових захворювань.

За попередню добу 418 людей померли від COVID-19.

З початку пандемії у березні у Франції зафіксовано 1 466 433 інфікувань коронавірусом; 37 435 летальних випадків.

Упродовж тижня із COVID-19 госпіталізовано 17 683 пацієнтів; 2 687 людей перебувають у реанімації.

Як повідомлялося, із 30 жовтня та щонайменше до 1 грудня у Франції відновлено режим загальнонаціонального карантину.

Закрито ресторани, бари, кафе, спортивні зали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це ж стосується й більшості торговельних закладів за винятком продовольчих магазинів.

Заборонено масові зібрання. В умовах карантину продовжують роботу дитячі садки та шкільні навчальні заклади.

Залишити домівку можна за крайніми потребами. Із кожним залишенням помешкання треба заповнювати у друкованому форматі або генерувати онлайн спеціальний документ із вказанням персональних даних, домашньої адреси, часу виходу та причини.