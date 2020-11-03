Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 98

У Туреччині станом на вівторок кількість загиблих при землетрусі зросла до 98 людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

“За отриманою інформацією, загинуло 98 осіб. З 994 потерпілих наших громадян 847 виписані, лікування 147 громадян триває”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Ізмірі пошуково-рятувальні роботи були завершені в 12 з 17 будівель, роботи ще тривають в 5 будівлях.

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Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.