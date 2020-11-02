Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 92

Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі сягнула 92, загалом поранених - 994, з них 147 лишаються в лікарнях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«92 наших громадян втратили життя. 847 із 994 з постраждалих були виписані з лікарень, а 147 громадян перебувають на лікуванні», - повідомили в AFAD.

Пошуково-рятувальні роботи завершено у 12 із 17 будівель Ізміра, роботи тривають у 5 будинках. Залучено 7917 особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 1071 транспортних засобів.

Згідно з інформацією Командування берегової охорони, 22 човни затонули, 23 човни та 1 наземний транспортний засіб вдалося врятувати, 43 човни сіли на міль. В результаті проведених робіт 14 з 22 затонулих човнів було піднято, 40 із 43 човнів, які сіли на міль, були врятовані.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Станом на вечір сьогодні, після основного землетрусу зафіксовано 1332 афтешоки, 43 з них мали силу більше 4 балів за шкалою Ріхтера.

Фото: АА