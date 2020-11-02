Медики в Мінську вийшли на марш протесту, є затримані

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі Білі халати.

Зазначається, що колона медиків рушила вздовж проспекту Дзержинського, скандуючи «Медики з народом». Однак під'їхали два буси ЗМОПу, після чого почалися затримання.

За даними активістів, "викрадено 9 лікарів". Решта медиків навмисно хотіли лізти в бус, щоб не кидати колег, однак силовики не забирали жінок.

Раніше в понеділок у Мінську пройшов антиурядовий марш пенсіонерів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Правозахисна організація «Весна» заявила, що в Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 осіб.

Фото: TUT.BY