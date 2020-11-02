Італія з 4 листопада може посилити карантин

Прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд запровадить додаткові карантинні обмеження через зростання кількості випадків COVID-19, включаючи заборону на поїздки в регіони з високим ризиком зараження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«Крива зараження змусила нас підготувати новий перелік обмежувальних заходів і прийняти їх до середи (4 листопада - ред.)… За останні кілька тижнів зростання склало 150 випадків COVID-19 на кожні 100 тисяч населення, і ситуація в країні погіршується», - сказав він.

За його словами, Італія рухається до четвертого сценарію, який означає "блокування". Конте не виключив, що протягом місяця в 15 регіонах країни відділення інтенсивної терапії будуть переповнені через наплив хворих.

Відтак з 4 листопада уряд Італії може ввести нові обмеження. За словами Конте, усі музеї та виставки будуть закриті. Навчання у школах буде лише дистанційним. Також удвічі буде обмежено кількість пасажирів громадського транспорту. Крім того, в Італії можуть ввести комендантську годину починаючи з 21:00.

Протягом кількох останніх днів в Італії фіксують понад 30 тисяч нових випадків зараження COVID-19 щодня.

Від початку пандемії в Італії було зафіксовано понад 709 тис. випадків інфікування, майже 40 тисяч з них летальні.