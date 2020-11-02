Сноуден збирається отримати російське громадянство

Сноуден збирається отримати російське громадянство

Укрінформ
Колишній співробітник Агентства національної безпеки США (АНБ) Едвард Сноуден заявив, що разом зі своєю дружиною Ліндсі має намір отримати російське громадянство.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Після років розлуки з батьками моя дружина та я не маємо бажання розлучатися з нашим сином. Тому в цю епоху пандемії і закритих кордонів ми подаємо на подвійне громадянство США та Росії", - наголосив Сноуден.

Він також зазначив, що вони з дружиною виховуватимуть сина з усіма американськими цінностями, та очікують того дня, коли зможуть повернутися до США та возз'єднатися зі своєю сім'єю.

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Як повідомлялося, у 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу. Публікації на цю тему викликали широкий резонанс. У США йому заочно висунули обвинувачення у шпигунстві та викраденні держвласності. Сноуден спочатку втік із США до Гонконгу. Із 26 червня 2013 року Едвард Сноуден знаходиться в РФ.

Фото: Photoshot/Укрінформ

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