В Іспанії через COVID-19 страйкують похоронні бюро

Співробітники похоронних бюро в Іспанії оголосили страйк, вимагаючи збільшення числа робочих, оскільки смертність від коронавірусу у країні продовжує зростати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Профспілки похоронних бюро заявляють про необхідність збільшити кількість співробітників, щоб запобігти затримці поховань, яка спостерігалася під час першої хвилі пандемії в березні.

Робочі похоронних бюро по всій Іспанії взяли участь у страйку, який почався в День всіх святих, коли сім'ї зазвичай відвідують могили близьких.

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В одному з похоронних бюро в Мадриді заявили, що для того, щоб впоратися зі зростанням числа смертей, їм потрібно ще 15-20 співробітників.

29 жовтня парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду про продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, ще на півроку, до 9 травня 2021 року. У зв'язку з цим країну охопили масові протести проти карантинних обмежень.

З початку пандемії у світі захворіли на COVID-19 понад 46,5 млн осіб, видужали - 31,1 млн, померли - 1,2 млн.

Фото: АА