Землетрус у турецькому Ізмірі: кількість загиблих сягнула 79

Кількість смертельних випадків, спричинених землетрусом у Туреччині, за ніч проти 2 листопада зросла на 10 та досягла 79, кількість поранених станом на ранок - 962, з них 743 виписані з лікарень, 219 лікування продовжують.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Життя втратили 79 наших громадян. 743 з 962 наших громадян, які постраждали, були виписані, лікування 219 громадян продовжується», - повідомляє AFAD.

Наразі пошуково-рятувальні роботи проводяться у 8 будинках м. Ізміра.

Станом на 8 ранку (7.00 за київським часом) до пошуково-рятувальної операції залучено 7828 рятувальників, 21 навчених для пошуку людей службових собак та 1111 транспортних засобів.

AFAD та Турецький Червоний Півмісяць відправили до регіону 3545 наметів, 57 наметів загального призначення, 24 382 ковдр, 13 280 ліжок, 5500 спальних наборів, 2657 кухонних наборів та 4 душ-туалет-контейнери. Налагоджено роздачу гарячої їжі, чим уже скористалися майже 220,6 тисячі людей.

Для оцінки збитків в регіоні працює 1166 спеціалістів, 910 - від міністерства навколишнього середовища та урбанізації та 256 - від міністерства сільського та лісового господарства.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в м.Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометра, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Станом на ранок сьогодні, після основного землетрусу зафіксовано 1136 вторинних поштовхів, 43 з них мали силу понад 4 бали за шкалою Ріхтера.

Фото: АА