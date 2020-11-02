Вибори у Грузії: опозиція поставила намети під парламентом
Укрінформ
Прихильники кількох опозиційних партій, які відмовляються визнати підсумки парламентських виборів, встановили намети біля парламенту Грузії.
Про це повідомляють «Новини-Грузія», передает Укринформ.
Поліція намагалася завадити встановити наметове містечко. На місці сталося кілька сутичок. У підсумку, намети встановили.
Лідери опозиції заявили, що планують залишатися там всю ніч і закликали приєднатися прихильників.
Вибори в Грузії пройшли 31 жовтня. Частина опозиційних партій вважає їх нелегітимними.
Фото: 1TV.Ge