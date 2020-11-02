Вибори у Грузії: опозиція поставила намети під парламентом

Прихильники кількох опозиційних партій, які відмовляються визнати підсумки парламентських виборів, встановили намети біля парламенту Грузії.

Про це повідомляють «Новини-Грузія», передает Укринформ.

Поліція намагалася завадити встановити наметове містечко. На місці сталося кілька сутичок. У підсумку, намети встановили.

Лідери опозиції заявили, що планують залишатися там всю ніч і закликали приєднатися прихильників.

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Вибори в Грузії пройшли 31 жовтня. Частина опозиційних партій вважає їх нелегітимними.

Фото: 1TV.Ge