Правляча партія Грузії перемогла на виборах в парламент

Правляча партія «Грузинська мрія» отримала 48,15% голосів на парламентських виборах.

Про це повідомив ЦВК країни за підсумками обробки всіх бюлетенів, передає Укрінформ.

Опозиційне об'єднання «Сила в єдності» отримало 27,14% голосів.

Представники опозиційних партій раніше заявляли про незгоду з результатами виборів. Незадовго до закінчення підрахунку голосів опозиція зібралася на мітинг біля будівлі уряду, після чого учасники акції попрямували маршем до резиденції мільярдера і засновника «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі.

Парламентські вибори відбулися в Грузії вчора, 31 жовтня.