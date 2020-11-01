У Грузії на парламентських виборах перемагає правляча партія - ЦВК

Згідно з даними грузинської ЦВК, за результатами підрахунку понад 80% голосів, на парламентських виборах у Грузії перемагає правляча партія Грузинська мрія - Демократична Грузія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузия Online.

Партія «Грузинська мрія - Демократична Грузія» набирає на парламентських виборах 48,29% за пропорційною системою після підрахунку 82,38% голосів.

Об'єднаний блок опозиції - "Сила в єдності" набирає 26,54% голосів. Третій результат у партії «Європейська Грузія» - 3,8%.

Згідно з попередніми даними, до парламенту Грузії десятого скликання також потрапляють наступні політичні сили:

«Лело для Грузії» - 3,25%;

«Альянс патріотів Грузії» - 3,18%;

«Нова Грузія - Стратегія Агмашенебелі» - 3,15%;

«Гірчі» - 3,04%;

«Громадянський рух - Алеко Елісашвілі» - 1,38%;

«Лейбористська партія Грузії» - 1,01%.

Як повідомлялося, у Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. В країні обирали парламент 10-го скликання: 120 депутатів будуть обрані за пропорційною та 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.