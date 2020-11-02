Польща знову ініціює переговори з Росією про зниження ціни на газ

“PGNiG використало своє право, передбачене у контракті, і подало до ВАТ "Газпром" і "Газпром Експорт" подання про зміну ціни на газ, який постачається до Польщі у рамках угоди купівлі-продажу природного газу від 25 вересня 1996 року (так званий Ямальський контракт) у напрямку її зниження”,- зазначається в повідомленні компанії.

Як підкреслюється, у відповідності до контракту кожна із сторін раз на три роки може ініціювати перегляд цінових умов постачання, якщо визнає, що вони не відповідають ринковій ситуації.

Як відомо, так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, і згодом був продовжений в 2010 році, передбачає поставки щороку до РП близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу. Польща вже задекларувала, що не підписуватиме з Росією новий довгостроковий контракт, а робитиме ставку на власний видобуток, постачання газу з шельфу Норвезького моря газопроводом Baltic Pipe і купівлю скрапленого газу у США та країнах Перської затоки, які постачатимуться до LNG-терміналу у Свіноуйсцє.

Росія вже знижувала ціну на газ для Польщі у довгостроковому контракті. В 2012 році Газпром погодився на зниження на 10% ціни на газ для PGNiG, що дало змогу закрити розгляд справи в арбітражному суді у Стокгольмі. В 2017 році польська компанія вдруге ініціювала переговори з Газпромом про зниження ціни, сторони не домовилися і справа знову опинилася у Стокгольмському арбітражі. У березні цього року суд ухвалив рішення на користь Польщі, зобов’язавши російську компанію виплатити PGNiG 1,5 млрд дол. компенсації за отриманий з 2014 року газ за завищеними цінами. У липні Газпром погасив цю заборгованість перед польською компанією.