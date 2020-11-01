Колона білорусів після розгону змогла пройти до місця розстрілів часів Сталіна

Колона протестувальників білорусів змогла знову пройти до урочища в Куропатах, після того, як там вже були розгін і затримання з боку силовиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радие Свабода.

«Люди, які дійшли в Куропати, несуть квіти й запалюють свічки до місця розстрілів під час сталінських репресій. Невеликим потоком люди все ще йдуть до поля в Куропатах», - йдеться в повідомленні.

За даними «Белсату», в урочищі в Куропатах все ж змогли зібратися кілька тисяч осіб. Багатьом не вдалося пройти туди. Скрізь багато силовиків.

Раніше повідомлялося про масовий розгін і затримання протестувальників у Куропатах. Після цього також були розгін і затримання на сусідній мінській вулиці Мірошниченко.

За повідомленнями ПЦ Вясна відомі імена 74 затриманих, в основному у Мінську, а також у Гродно і Могильові.

Як повідомлялося раніше, під час розгону акції протесту в Мінську силовики робили попереджувальні постріли в повітря і використовували світлошумові гранати.

Під час недільної акції «Дзяди - проти терору» у Мінську пройшли затримання на проспекті Незалежності та Волгоградській вулиці під час руху колони протестувальників у Куропати, до кінцевого пункту маршу. У місті закриті на вхід і вихід три станції метро по маршруту акції: Академія наук, Парк Челюскінців і Московська. Оператори мобільного зв'язку «обмежили» доступ до мобільного Інтернету.

Марш у Мінську проходить під гаслом «Дзяди (день поминання - ред.) проти терору». Учасники попрямували від метро «Парк Челюскінців» в урочище Куропати за МКАД, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

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Акції протесту в неділю проходять у різних містах країни. Tut.by повідомляє про затримання в Бресті, Вітебську, Гродно.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

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Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: Радие Свабода