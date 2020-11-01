У Мінську перед недільним маршем знову зник мобільний інтернет

У неділю, 1 листопада, до чергового маршу протесту в Мінську оператори мобільного зв'язку обмежили доступ до мобільного Інтернету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.

«Проблеми цілком звичні. LTE-зв'язок в усіх трьох операторів як мінімум частково відсутній, через 3G завантаження даних також може не відбуватися. Це означає, що веб-сайти не відкриваються (або доводиться чекати по кілька хвилин), повідомлення у месенджерах не приходять і не відправляються, мультимедійні файли в них - не прогружаются», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили виданню білоруські оператори зв'язку, доступ обмежений відповідно до розпорядження уповноважених державних органів.

Доступ в Інтернет відновлюється після закінчення недільного маршу.

Сьогодні в Мінську о 14.00 очікується хід «Дзяди (день поминання - ред.) проти терору». Учасники збираються біля метро «Парк Челюскінців», щоб попрямувати в урочище Куропати, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.