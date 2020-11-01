У Туреччині число жертв землетрусу зросло до 51

Кількість жертв землетрусу у місті Ізмір у Туреччині зросла до 51 особи, ушкодження отримали 896 людей, з них 214 залишаються у лікарнях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

Управління з ліквідації наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій Туреччини заявило, що протягом землетрусу відбулося 850 підземних поштовхів, 40 з яких були сильнішими за 4,0.

Пошуково-рятувальні роботи досі тривають, 682 постраждалих наразі виписані з лікарень,

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Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 км, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.

Фото: Anadolu