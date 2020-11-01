США заявили про успішну спецоперацію з визволення американця з полону в Нігерії

США заявили про успішну спецоперацію з визволення американця з полону в Нігерії

Укрінформ
Американські військові провели спецоперацію і визволили громадянина США, якого утримували в заручниках озброєні бойовики в Нігерії.

Про це заявив у суботу помічник міністра оборони США з громадських питань Джонатан Гоффман, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Збройні сили США зранку 31 жовтня провели спецоперацію на півночі Нігерії з метою визволення американського громадянина, якого група озброєних людей тримала в заручниках", - повідомив представник Пентагону.

За його словами, громадянин США зараз перебуває в безпеці, "під опікою Державного департаменту США". Гоффман також зазначив, що під час операції жоден американський військовослужбовець не постраждав.

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За словами представника Пентагону, визволення вдалося провести за допомогою партнерів США.

"Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів у проведенні цієї операції. США й надалі захищатимуть наших громадян, а також наші інтереси в будь-якій точці світу", - підкреслив представник Міністерства оборони США.

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