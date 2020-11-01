США заявили про успішну спецоперацію з визволення американця з полону в Нігерії

Американські військові провели спецоперацію і визволили громадянина США, якого утримували в заручниках озброєні бойовики в Нігерії.

Про це заявив у суботу помічник міністра оборони США з громадських питань Джонатан Гоффман, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Збройні сили США зранку 31 жовтня провели спецоперацію на півночі Нігерії з метою визволення американського громадянина, якого група озброєних людей тримала в заручниках", - повідомив представник Пентагону.

За його словами, громадянин США зараз перебуває в безпеці, "під опікою Державного департаменту США". Гоффман також зазначив, що під час операції жоден американський військовослужбовець не постраждав.

За словами представника Пентагону, визволення вдалося провести за допомогою партнерів США.

"Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів у проведенні цієї операції. США й надалі захищатимуть наших громадян, а також наші інтереси в будь-якій точці світу", - підкреслив представник Міністерства оборони США.