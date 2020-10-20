З початку року в Україні за тероризм засудили 29 злочинців - СБУ

Із початку року суди винесли 132 вироки щодо зловмисників, яких СБУ затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави, а 29 злочинців засудили за терористичну діяльність.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

Загалом за цей період спецслужба попередила три теракти та затримала 10 підозрюваних, причетних до їх підготовки. Серед затриманих – бойовик міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у міжнародному розшуку.

У квітні контррозвідка СБУ провела спецоперацію з викриття протиправної діяльності генерал-майора Валерія Шайтанова, який підозрюється у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

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За цей час Служба безпеки України екстрадувала до країн походження 5 іноземців, причетних до терористичної діяльності. Серед них – громадянин однієї з країн Центральної Азії, який планував організувати в Україні транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав «Ісламської держави».

Ще 405 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності міжнародних релігійно-екстремістських груп, заборонено в’їзд до нашої країни.

Контррозвідкою також достроково припинено повноваження 5 іноземних дипломатів за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.

У СБУ повідомили, що набули чинності 74 вироки суду стосовно зловмисників, яких контррозвідка викрила на державній зраді, шпигунстві, створенні терористичної групи чи організації або участі в них. Зокрема, до 10 років ув’язнення засуджено диверсанта, який намагався підірвати ємності з аміаком на території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».

Окрім того, спецслужба блокувала 8 транзитних каналів прихованого переправлення іноземців-нелегалів до європейських країн.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України з початку року нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об’єкти інфраструктури. За інформацією спецслужби, за цей період також заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися зі злочинною метою, та діяльність 20 хакерських угруповань.