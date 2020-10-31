Греція вводить комендантську годину та закриває бари і ресторани

Греція на місяць запровадить нічну комендантську годину, а також закриє ресторани і бари у найбільш густонаселених районах країни з метою стримування поширення коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

Бари, кафе, кінотеатри, музеї і тренажерні зали будуть закриті на місяць починаючи з 3 листопада у північній Греції і регіоні Аттика, куди входить і столиця країни Афіни.

Комендантську годину на нічний час, з півночі до 5 години ранку, яка досі діяла у найбільш постраждалих районах, буде поширено на всю територію країни.

Водночас підприємства промисловості, роздрібної торгівлі, школи не закриватимуть, як і готелі та перукарні.

За словами прем'єр-міністра, влада країни запровадить заходи на суму близько 1,5 млрд євро для підтримання постраждалих від карантину секторів. Греція вже виділила понад 14 мільярдів євро на підтримку економіки під час першої хвилі епідемії.