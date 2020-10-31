У Польщі - новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу

За минулу добу в Польщі зафіксували 21 897 нових випадків інфікування коронавірусом, що є черговим рекордом зараження COVID-19 від початку пандемії.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) - 3138 випадків та Великопольському (Познань) воєводствах – 2329.

Mamy 21 897 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (3138), wielkopolskiego (2329), śląskiego (2274), małopolskiego (1707), łódzkiego (1700), lubelskiego (1559), kujawsko-pomorskiego (1461), podkarpackiego (1404), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 31, 2020

За останню добу в Польщі померли 280 пацієнтів. Безпосередньо від COVID-19 померла 41 особа, а 239 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 362 тисячі, більше як 5,6 тисячі померли. Вилікувалися понад 140 тисяч осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 16 144 особи, на 1513 осіб більше, ніж учора.

Водночас підключено до апаратів ШВЛ 1 305 особи з коронавірусною інфекцією, що на 51 більше, ніж день тому.

Як повідомлялося, станом на 31 жовтня вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

По всій Польщі уряд країни створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16-ти воєводствах країни.

Тимчасова лікарня почала вже функціонувати на Національному стадіоні у Варшаві.

Фото: АА