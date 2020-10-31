У Берліні відкрили аеропорт, який будували 14 років

У німецькій столиці Берліні 31 жовтня урочисто відкрився аеропорт BER імені Віллі Брандта.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прибуття перших рейсів - Lufthansa та Easy Jet - у другій половині дня вітали журналісти на землі та в літаках, працівники наземних служб, політики.

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Аеропорт, який буде обслуговувати Берлін і землю Бранденбург, має 4 термінали, але попервах функціонуватимуть лише 2 з них. Колишній аеропорт «Шенефельд», розташований у безпосередній близькості, працюватиме як п'ятий термінал.

Загальна площа аеропорту сягає 1470 га. Тут організовано 85 місць для паркування літаків. Пропускна спроможність BER становитиме 45 мільйонів пасажирів.

Аеропорт BER вважається найвідомішим довгобудом у Німеччині. Спорудження об'єкта тривало 14 років, а з урахуванням періоду планування - всі 20.

Введення його в експлуатацію планувалося ще 9 років тому, 30 жовтня 2011-го, але потім переносилося 6 разів через численні технічні проблеми.

Коштувало будівництво та виправлення помилок, за деякими оцінками, близько 6 мільярдів євро при початковому кошторисі 2 млрд. У власності Федерального уряду перебуває 26 відсотків акцій аеропорту, Берлін і Бранденбург мають по 37%.

З введенням в експлуатацію BER буде закрито столичний аеропорт «Тегель», останній рейс вилетіть із нього 8 листопада.

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Головне фото: Patrick Pleul/DPA