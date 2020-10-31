До католицького храму Відня увірвалися пів сотні молодиків

У Відні кількадесят молодиків вчинили акт вандалізму у приміщенні католицької церкви.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Австрії ми ніколи не дозволимо знищити право вільно сповідувати релігію і всіма силами будемо захищати християнську громаду", - прокоментував напад федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.

За інформацією газети Kurrier, інцидент стався ввечері 29 жовтня. Близько 50 молодиків турецького походження увірвалися до церкви Святого Антонія у районі Фаворітен, кричали "Аллах Акбар" та застрибували на лавки. Коли нападники побігли до вівтаря, пастор викликав поліцію. Молодики встигли втекти до прибуття правоохоронців, але їхні дії зафіксувала камера відеоспостереження. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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За іншими даними, нападників було близько 30-ти. Інцидент розслідує відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT). Слідчі припускають, що нападники – група молодих турків, які зібралися з допомогою соцмереж. Спочатку вони запалювали піротехніку та вигукували "ісламістські гасла", а ввечері увірвалися до католицької церкви.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц засудив цей інцидент. "Усі християни в Австрії повинні мати можливість вільно і безпечно сповідувати свою віру! Ми будемо рішуче продовжувати боротьбу з політичним ісламом, і тут не буде жодної фальшивої толерантності", - заявив він.

Фото: kurier.at