Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 46 мільйонів

Станом на ранок 31 жовтня у світі зафіксовано 45 930 546 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, 1 194 067 осіб померли та 33 256 186 одужали.

За добу було виявлено вже 38 272 випадки COVID-19, найбільше у Бельгії - 20 056. Також зафіксовано 850 нових летальних випадків, зокрема 516 у Мексиці.

У США зафіксовано на сьогодні найбільше випадків у світі - 9 316 297, на другому місці Індія (8 137 119), а на третьому - Бразилія (5 519 528).