Вибори у Грузії: опозиційні сили домовилася не укладати коаліцію з партією влади

Опозиційні партії Грузії, що беруть участь у парламентських виборах, заздалегідь домовилися не формувати коаліцію з владною силою «Грузинська мрія - Демократична Грузія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузия Online.

Відповідну угоду партії опозиції підписали в офісі Лейбористської партії напередодні виборів, які мають відбутися сьогодні, 31 жовтня.

Зазначається, що учасники угоди повинні згуртуватися після виборів проти партії влади. «Вірю, що початок будівництва - це єдність. Думаю, що всім нам набридло протистояння… Співпраця сьогодні між опозицією та завтра між партнерами по коаліції стане ключем, щоб принести благо країні», - заявив лідер партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгій Вашадзе.

Як повідомлялося, попри поширення коронавірусу, парламентські вибори у Грузії, призначені на 31 жовтня, вирішили не переносити.