Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 17

Унаслідок землетрусу в турецькому місті Ізмірі підтверджена смерть 17 осіб, поранених – понад 700.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (AFAD).

«Кількість людей, які загинули в результаті землетрусу в Ізмірі, зросла до 17, поранених - до 709. Після поштовхів о 14:51 сталося ще 170 афтершоків, 21 з них мав силу понад 4 бали за шкалою Ріхтера», - повідомили в AFAD.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи здійснюють 2799 фахівців, їм допомагають 20 собак та 350 транспортних засобів.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався сьогодні о 14.51 за місцевим часом (13.51 за Києвом) у районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів. Поштовхи відчувалися у сусідніх провінціях.

Фото: IHA