Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 17
Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (AFAD).
«Кількість людей, які загинули в результаті землетрусу в Ізмірі, зросла до 17, поранених - до 709. Після поштовхів о 14:51 сталося ще 170 афтершоків, 21 з них мав силу понад 4 бали за шкалою Ріхтера», - повідомили в AFAD.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи здійснюють 2799 фахівців, їм допомагають 20 собак та 350 транспортних засобів.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався сьогодні о 14.51 за місцевим часом (13.51 за Києвом) у районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів. Поштовхи відчувалися у сусідніх провінціях.
Фото: IHA