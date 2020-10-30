Португалія заборонила поїздки всередині країни

Контрольно-пропускні пункти встановлені по всій території Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки протягом п'ятиденної заборони на пересування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Заборона на поїздки починає діяти у п’ятницю з метою стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість нових випадків захворювання в країні досягла рекордного рівня.

Переміщення між понад 300 муніципалітетами Португалії було заборонено, щоб знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих, але є винятки, зокрема для тих, хто їде на роботу.

У Португалії було зареєстровано порівняно невелика кількість підтверджених випадків захворювання з початку пандемії - 137 272 та 2 468 смертей, але в п'ятницю число нових випадків досягло 4 656, що є найвищим щоденним показником.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 жовтня у світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу. Померли 1 186 388 осіб, 32 995 820 - одужали.