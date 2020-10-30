Десятки тисяч мусульман протестували через заяви Макрона

Десятки тисяч мусульман протестували сьогодні у Пакистані, Бангладеш та на палестинських територіях після того, як президент Франції Еммануель Макрон виступив проти атаки на французькі цінності та свободу переконань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

У Пакистані поліція застосувала сльозогінний газ проти ходи тисяч демонстрантів, які йшли до посольства Франції в Ісламабаді.

Protests outside the French Embassy in Islamabad, Pakistan. Protesters turn violent forcing police to use tear-gas shells. No protest against terrorism? pic.twitter.com/sGCJQxhCyQ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 30, 2020 У Бангладеш десятки тисяч людей пройшли ходою у столиці країни місті Дака, скандуючи "Бойкот французьких продуктів" та несучи банери, на яких назвали Макрона "найбільшим терористом у світі". Protests in Islamabad today: protestors try to head towards the French embassy, police tear gas the mob. pic.twitter.com/7w0y6aPFmH — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) October 30, 2020 Тисячі палестинців зібралися після п’ятничних молитов у мечеті Аль-Акса, третьому найсвятішому місці ісламу, щоб засудити трансляцію мультфільмів за участю пророка Мухаммеда у Франції.

Читайте також: Як Макрон посварився з Ердоганом

У секторі Газа, яким керує палестинський ісламістський рух "Хамас", сотні палестинців взяли участь в антифранцузьких мітингах.

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дамарнін заявив, що Франція, де проживає найбільша в Європі мусульманська громада, бере участь у війні проти ісламістської ідеології та, ймовірно, в країні відбудуться нові терористичні напади.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримано. Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації.

Читайте також: Акції протесту через заяви Макрона щодо ісламу пройшли у Туреччині

У Франції запроваджено найвищий рівень терористичної загрози.

У жовтні у Франції вже було скоєно два напади з застосуванням холодної зброї. У Парижі зловмисник поранив трьох людей, а у передмісті французької столиці нападник відтяв голову шкільному учителю. Двоє нападників та їхні спільники були радикальними ісламістами. Їхні дії визнані терактами радикального ісламу.

Фото: Dhaka Tribune