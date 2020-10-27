У містах Туреччини пройшли акції протесту проти заяв президента Франції Емманюеля Макрона щодо ісламу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на турецькі ЗМІ.

«У Стамбулі акція протесту відбулася біля станції метро Аксарай… Її учасники засудили антиісламські заяви президента Франції Емманюеля Макрона», - пише видання Haberler.

Учасники акції, зокрема, заявляли, що Макрон «використовує заяви ксенофобського та расистського змісту для прикриття своєї політичної кризи».

Акції протесту через заяви Макрона щодо ісламу пройшли у Туреччині/Фото6 haberler.com

Протести також пройшли у Болу, Самсуні, що на півночі Туреччини, в Кайсері, Нігде, Кириккале, - в центральній частині країни, а також у Бурдурі на південному заході, Ширнаку на південному сході тощо.

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Учасники протестів висловлювали незгоду із політикою президента Франції та інших європейських держав, яка, на їхню думку, містить ознаки утисків за релігійною ознакою, зокрема щодо громадян, які сповідують іслам.

Як повідомлялося, відносини між Анкарою та Парижем загострилися, коли президент Емманюель Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції після 16 жовтня, коли у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя, який на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Тоді влада країни також заявила про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.

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Такі ініціативи викликали значну критику в країнах, де переважною релігією є іслам, зокрема в Туреччині.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.

Париж заявив, що відкликає з Туреччини посла для консультацій.