У Бангладеш десятки тисяч людей вийшли на протести через заяви Макрона

У столиці Бангладеш місті Дака тисячі демонстрантів вийшли на вулиці, закликаючи бойкотувати французькі товари та звинувачуючи президента Франції Еммануеля Макрона у "підживленні екстремізму".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RFI.

Ці протести виникли після того, як Макрон висловився на захист права публікувати сатиричні мультфільми із зображенням пророка Мухаммеда.

Протести через заяви Макрона у Бангладеш / Фото: АА

За оцінками місцевої поліції, у ході, яку було зупинено до того, як вона наблизилася до французького посольства у столиці Бангладеш, взяли участь понад 40 000 осіб.

Бангладеш та Іран - останні з ісламських країн, які висловили гнів через коментарі Макрона щодо свободи вираження поглядів, зокрема права на публікацію сатиричних мультфільмів із зображенням пророка Мухаммеда.

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У понеділок Іран викликав французького посланника Флорана Айдалота на знак протесту проти рішення французької влади підтримати можливість публікації мультфільмів.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у понеділок, що висловлювання Макрона лише підживлюють "екстремізм".

На початку цього місяця президент Макрон оприлюднив "план захисту світських цінностей Франції" від "ісламістського сепаратизму" та описав іслам як релігію "що переживає кризу".

Коментарі Макрона щодо ісламу та свободи слова також призвели до дипломатичних суперечок із Туреччиною. У суботу Париж оголосив, що відкликає свого представника в Анкарі, а в понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приєднався до закликів до бойкоту французьких товарів.

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Як повідомлялося, 16 жовтня у передмісті Парижа був жорстоко вбитий радикальним ісламістом учитель коледжу Самуель Паті. У відповідь, уряд Франції та особисто президент Макрон оголосили рішучу боротьбу проти радикального ісламізму. У країні діє національна стратегія з протидії цьому явищу, яке також є джерелом ісламському тероризму та підриву цінностей французького суспільства та Республіки.

Фото: АА