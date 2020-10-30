Коронакриза: уряд Грузії оплатить громадянам електрику і газ у холодний сезон

Влада Грузії оплатить населенню комунальні рахунки за електроенергію та природний газ за чотири місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Новости-Грузия.

«Ми вже озвучили третю хвилю антикризового плану уряду. Це включає допомогу як бізнесу, так і соціальну підтримку. З 1 листопада починається оплата комунальних послуг нашим громадянам у зимовий період. Це буде чотири місяці, починаючи з листопада. Ця допомога торкнеться кожної сім'ї, яка споживає електроенергію до 200 кВт, а також до 200 кубометрів газу, включаючи плату за воду та очищення. Це той мінімум, яким сьогодні уряд може підтримати своїх громадян», - заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

Зазначається, що у Грузії близько 1,2 мільйона абонентів, які споживають щомісячно менше 200 кВт електроенергії. На їх підтримку скарбниця виділить 17 млн ларі ($5,3 млн).

Крім того, 670 тисяч господарств у країні споживають до 200 кубометрів природного газу на місяць. Для погашення їхніх рахунків держава передбачила 27 мільйонів млн (майже $8,4 млн).