GSK та Sanofi планують надати 200 мільйонів доз вакцини для програми COVAX

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«У середу компанії заявили, що підписали заяву про наміри з альянсом вакцин GAVI, який координує глобальну ініціативу COVAX», - йдеться в повідомленні.

Представники Sanofi-GSK очікують на перші результати дослідження своєї експериментальної вакцини на початку грудня 2020 року, а в 2021 році компанії планують подати вакцину на затвердження регуляторних органів.

Як відомо, Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), Всесвітньою організацією охорони здоров’я, кількома урядами і Фондом Білла та Мелінди Гейтс. COVAX планує забезпечити 180 країн світу 2 мільярдами доз вакцин до кінця 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, за домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 у кількості, якої вистачить на імунізацію 20% населення.