GSK та Sanofi планують надати 200 мільйонів доз вакцини для програми COVAX

GSK та Sanofi планують надати 200 мільйонів доз вакцини для програми COVAX

Укрінформ
Відомі фармацевтичні компанії Sanofi та GlaxoSmithKline планують надати 200 мільйонів доз вакцини від COVID-19 для глобального альянсу доступу до вакцини проти коронавірусу COVAX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«У середу компанії заявили, що підписали заяву про наміри з альянсом вакцин GAVI, який координує глобальну ініціативу COVAX», - йдеться в повідомленні.

Представники Sanofi-GSK очікують на перші результати дослідження своєї експериментальної вакцини на початку грудня 2020 року, а в 2021 році компанії планують подати вакцину на затвердження регуляторних органів.

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Як відомо, Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), Всесвітньою організацією охорони здоров’я, кількома урядами і Фондом Білла та Мелінди Гейтс. COVAX планує забезпечити 180 країн світу 2 мільярдами доз вакцин до кінця 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, за домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 у кількості, якої вистачить на імунізацію 20% населення.

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