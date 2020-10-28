Американський політтехнолог повернувся до США після арешту в Білорусі

Американський політтехнолог Віталій Шкляров, який був затриманий у Білорусі в період масових протестів, що виникли на тлі фальсифікації президентських виборів, повернувся до Сполучених Штатів.

Це підтвердив у офіційній заяві 28 жовтня державний секретар США Майкл Помпео, передає Укрінформ.

"Після трьох місяців незаконного утримання та домашнього арешту пан Шкляров возз'єднався зі своєю сім'єю й прибув до Сполучених Штатів", - наголошується в заяві.

При цьому глава Держдепартаменту підкреслив: адміністрація США не терпітиме випадків, коли іноземні уряди "незаконно затримують громадян США".

Як повідомляв Укрінформ, політтехнолог Віталій Шкляров був затриманий у Гомелі 29 липня за звинуваченні в організації групових дій, які порушують громадський порядок. Американська сторона послідовно наголошувала на незаконності утримання свого громадянина під вартою, після чого режим у Білорусі звільнив чоловіка.

Шкляров працював, зокрема, у виборчих кампаніях кандидатів у президенти США Барака Обами й Берні Сандерса. Він є уродженцем Гомеля (Білорусь), який отримав вищу освіту в Європі, переїхав до США і там отримав американський паспорт. Його дружина – громадянка США, яка працює в посольстві в Києві.

Фото: belsat.eu